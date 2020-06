Xbox Lockhart con Smart Delivery e retrocompatibiltà: ancora rumor sulla console

Ad oggi, i vertici di Microsoft non hanno mai confermato l'esistenza di una Xbox Lokhart, nome in codice con il quale voci di corridoio e indiscrezioni si riferiscono da tempo a una seconda console destinata a comporre l'offerta next gen della Casa di Redmond.

Il misterioso hardware è tornato recentemente protagonista di alcuni rumor, che riferiscono di come Xbox Lokhart sia ancora in programma. A gettare ulteriore benzina sul falò della curiosità videoludica contribuisce ora la redazione di VGC, che riferisce di aver appreso informazioni in merito tramite la visione di della documentazione distribuita agli sviluppatori. All'interno di quest'ultima, sarebbero presenti riferimenti proprio a Xbox Lockhart, versione entry level e più economica rispetto a Xbox Series X.



Secondo quanto riferito, Xbox Lockhart dovrebbe supportare diverse funzionalità già confermate per la "sorella maggiore": tra questi vengono espressamente citati il supporto alla retrocompatibilità e lo la feature dello Smart Delivery. Gli sviluppatori, prosegue VGC, puntano a supportare sia Xbox Series X sia Xbox Lockhart, con un approccio simile a quello fino ad ora adottato nei confronti di Xbox One S e Xbox One X o, sul fronte Sony, PlayStation 4 e PlayStation 4 pro.



Al momento, lo ricordiamo, non sussiste alcuna conferma ufficiale in merito all'effettiva esistenza di una Xbox Lockhart nei piani di Microsoft.