Xbox Lockhart è ancora in sviluppo? Nuovi indizi su Series S da Jez Corden

Durante il podcast di Xbox Two, Jez Corden ha offerto nuovi spunti di riflessione su Xbox Lockhart, con pensieri condivisi dalle sue fonti anonime in merito al rumoreggiato modello economico di Xbox Series X.

Il redattore di WindowsCentral ha affermato che sarebbe sorpreso di apprendere la notizia della fine dello sviluppo (tutto da confermare) di Xbox Series S. Stando a quanto appreso da diversi addetti al settore che, per ovvie ragioni, preferiscono rimanere nell'anonimato, Corden spiega infatti che molti di essi starebbero ancora sviluppando e progettando videogiochi nextgen tenendo in stretta considerazione le specifiche hardware di Xbox Lockhart.

Lo stesso giornalista di WindowsCentral, però, ricorda il caso dell'ormai cancellato Surface Mini e di come Microsoft abbia voluto annullare la presentazione del nuovo dispositivo nonostante la sua progettazione fosse ormai ultimata.

In chiusura d'intervento, Corden si riallaccia poi alle considerazioni delle sue fonti anonime per azzardare il periodo più probabile per il reveal ufficiale di Xbox Lockhart, indicandolo per il mese di agosto o, comunque, in coincidenza dell'annuncio del prezzo di Xbox Series X. Nelle scorse settimane, anche un altro giornalista videoludico, Tom Warren di The Verge, ha voluto esprimere un suo parere "qualificato" su Lockhart asserendo che Xbox Series S sarà molto potente nonostante i TeraFlops inferiori rispetto a PS5 e Xbox Series X.