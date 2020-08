Xbox Lockhart è Xbox Series S: controller bianco rilancia il rumor!

In questo lungo percorso di avvicinamento alla prossima generazione di console, molti tasselli dei mosaici assemblati da Sony e Microsoft non sono ancora stati presentati al pubblico.

Su tutti, spiccano evidentemente la data di lancio e il prezzo a cui PlayStation 5 e Xbox Series X saranno proposte al pubblico. Stando ai rumor, tuttavia, un'ulteriore informazione potrebbe essere ancora in dirittura di arrivo: l'annuncio di una versione più economica e meno potente di Xbox Series X. Da diversi mesi, molteplici fonti vi si riferiscono con il nome in codice di Xbox Lockhart, ma Microsoft non ne ha mai ufficialmente confermata l'esistenza.

Ora, un nuovo indizio rilancia le indiscrezioni legate al misterioso hardware. La redazione di The Verge riferisce infatti di aver verificato un presunto acquisto realizzato dall'utente Twitter "Zak S". Quest'ultimo, come potete verificare in calce a questa news, afferma di essere riuscito ad acquistare il controller next gen di Microsoft, in versione bianca. Sulla confezione dell'oggetto figurerebbe un'interessante dicitura legata alle console compatibili: "Xbox Series X|S". Evidentemente, il riferimento a una "Xbox Series S" ha immediatamente richiamato alla memoria Xbox Lockhart: che l'hardware esista davvero?



Per scoprirlo, non possiamo fare altro che attendere un eventuale annuncio da parte della Casa di Redmond: nuove informazioni sull'hardware di Xbox Series X arriveranno all'Hot Chips.