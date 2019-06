Ecco a voi Xbox Lynx, nuova linea di prodotti per il corpo

Mentre i giocatori di tutto il mondo sono in trepidante attesa per la conferenza Microsoft all'E3 2019 di Los Angeles, arriva un annuncio decisamente insolito legato al marchio Xbox.

Il colosso di Redmond ha infatti annunciato un'intera linea di prodotti per la cura del proprio corpo realizzata in collaborazione con l'azienda Lynx. La linea di prodotti consiste in un antitraspirante, un deodorante per il corpo e un sapone per corpo, viso e capelli in due diversi formati. Sembra quasi superfluo dire che il colore dei prodotti sarà il verde e il loro profumo dovrebbe ricordare quello di limone e lime. L'arrivo di questi prodotti per la bellezza è attualmente previsto per il prossimo luglio 2019 esclusivamente per il mercato neozelandese e per quello australiano. Non è da escludere che in un secondo momento questi oggetti possano fare capolino anche in altri paesi, inclusa l'Italia.

Prima di lasciarvi all'immagine con protagonisti i prodotti in questione, vi ricordiamo che nelle ultime ore è apparso in rete un interessante leak di Fable 4, la cui presenza alla conferenza Microsoft sembra sempre più sicura. Pare inoltre che la presenza di Halo Infinite all'E3 2019 sarà massiccia e il gameplay mostrato ci permetterà di avere un primo assaggio della prossima generazione e, magari, delle potenzialità di Xbox Scarlet.