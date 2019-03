Xbox Maverick arriverà a maggio? Diamo uno sguardo alla confezione

Secondo alcuni rumor la Xbox One S senza lettore ottico arriverà in primavera, oggi però grazie a Windows Central possiamo dare uno sguardo alla presunta confezione e scoprire ulteriori dettagli su Xbox Maverick (nome in codice).

Xbox One S All-Digital dovrebbe essere il nome ufficiale del sistema, l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire a metà aprile con una commercializzazione prevista per il 7 maggio in tutti i principali mercati internazionali. Xbox Maverick, come detto, non avrà alcun lettore di dischi e dunque dovrebbe costare leggermente meno rispetto ad una Xbox One S tradizionale.

Il design non sembra aver subito variazioni rispetto al modello attuale, se non per la mancanza del drive e del pulsante di estrazione dei dischi. La console dovrebbe essere venduta con hard disk da 1 Terabyte e tre giochi digitali: Sea of Thieves, Minecraft Xbox Edition e Forza Horizon 3, non è chiaro se all'interno della confezione troveranno spazio anche codici di prova per Xbox LIVE Gold e Game Pass.

Xbox One S All-Digital non andrà a sostituire Xbox One S ma si affiancherà ad essa, andando di fatto a diventare il terzo modello Xbox in listino, in attesa della console Next-Gen Xbox Scarlett...