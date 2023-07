Xbox 'messa a nudo': youtuber crea una scocca trasparente per la prima console Microsoft

Mentre online c'è chi si chiede che fine ha fatto il Game Boy sopravvissuto alla Guerra del Golfo, lo youtuber BitHead1000 ha deciso di 'mettere a nudo' la prima console della famiglia Xbox realizzando una scocca completamente trasparente!

Il creatore di contenuti con la passione per il modding hardware e il retrogaming, già conosciuto per il suo incredibile Nintendo 64 sputafuoco e altri progetti analoghi, ha così deciso di rendere omaggio alla primissima console della casa di Redmond costruendo una scocca in plastica trasparente che 'mette a nudo' la componentistica interna dell'originaria piattaforma verdecrociata.

Per riuscire nell'impresa, BitHead1000 ha dovuto disassemblare Xbox per rimuoverne ogni elemento in plastica, per poi premurarsi di ricollocare (e ricollegare) tutti i componenti hardware all'interno di uno chassis in plexiglass dal design identico a quello della scocca originaria di Microsoft. Anche i distanziatori in plastica trasparente contribuiscono a 'spogliare' la console, garantendo una visione a 360 gradi di tutti i circuiti, cavi ed elementi che concorrono a dare forma all'architettura hardware della console ricordata simpaticamente come il 'botolo', per via delle sue dimensioni monolitiche e del suo caratteristico form factor.

