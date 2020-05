Xbox: qualcuno ha messo le mani sul codice sorgente della vecchia console

Sta facendo il giro del web la notizia secondo la quale alcuni hacker sarebbero riusciti a sottrarre a Microsoft il codice sorgente della primissima Xbox.

Oltre a consentire ai malintenzionati di procedere alla creazione di un emulatore molto più efficiente di quelli attualmente disponibili (e dalle scarse prestazioni se non su qualche titolo specifico), il codice ruba potrebbe permettere a chiunque di scoprire tutti i segreti di Windows 2000, vecchio sistema operativo di cui Xbox montava una versione personalizzata. Tra i dati rubati figura anche il codice sorgente di Windows NT 3.5, altro vecchio software Microsoft che non dovrebbe più essere installato sui PC che si trovano nelle case e negli uffici di tutto il mondo. Questo furto non dovrebbe quindi rappresentare un pericolo per gli utenti Windows, sebbene siano in molti ad essere preoccupati che l'accesso a tali dati possa consentire a qualche furbetto di scovare falle anche nei sistemi più recenti. Al momento Microsoft, interrogata sui recenti avvenimenti, sostiene che non ci sia alcunché di cui preoccuparsi e solo nei prossimi giorni potremo saperne di più sui reali pericoli di una situazione del genere.

A proposito della vecchia console, sapevate che Bill Gates si è scusato per la pubblicità giapponese di Xbox con l'hamburger?