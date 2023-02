Xbox ha meno della metà degli utenti mensili di PlayStation? Qualcosa non torna

Nonostante Microsoft e Activision continuino a professarsi fiduciose in merito al buon esito del loro matrimonio (annunciato più di un anno fa ma ancora lontano dalla finalizzazione), il nuovo report della Competition and Markets Authority, l'autorità anti-trust del Regno Unito, ha gettato una nuova ombra di pessimismo.

Nel nuovo report di oggi 8 febbraio, la CMA ha rinviato ulteriormente la sua approvazione affermando che l'unione di Microsoft e Activision danneggerebbe i giocatori britannici, dal momento che potrebbe provocare un aumento di prezzi, una riduzione della libertà di scelta e un freno all'innovazione in ambito gaming. L'autorità ha stilato il documento basandosi su un'indagine condotta indipendentemente, nel corso della quale ha sentito tutte le parti in causa.

Sono dunque molti gli spunti di discussione emersi dal report integrale di 277 pagine, disponibile pubblicamente a questo indirizzo. Stando a quanto si legge a pagina 90, nel tentativo di minimizzare gli effetti che potrebbero derivare dalla fusione e ottenere dunque il benestare dall'autorità anti-trust, Microsoft ha dichiarato che, su base globale, Xbox può contare su meno della metà degli utenti attivi mensilmente di PlayStation.

L'informazione, seppur vaga, ci ha indubbiamente sorpreso, poiché attesterebbe la netta inferiorità di Xbox nei confronti di PlayStation in materia d'utenza attiva. Nel report finanziario del 2 febbraio 2023 Sony ha affermato che il PSN ha registrato un numero di giocatori attivi su base mensile pari a 112 milioni, in crescita rispetto ai 102 milioni del trimestre precedente. Dunque, dando per buono ciò che è possibile leggere nel documento di CMA, il dato di Xbox si assesterebbe su una cifra inferiore ai 50/55 milioni.

Qualcosa, tuttavia, non torna, poiché appena due settimane fa Microsoft dichiarava 120 milioni di utenti mensili su Xbox. È evidente che i numeri non tornano.