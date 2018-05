Xbox: Microsoft apre un nuovo studio per lo sviluppo di titoli first party

Microsoft ha deciso di aprire un nuovo studio nel Sud della California per lo sviluppo di nuovi videogiochi first party destinati alle console Xbox. Il colosso di Redmond si dichiara alla ricerca di un Principal Program Manager per assumere e far crescere talenti per costruire dei team di lavoro.

"I giochi ci ispirano con le loro storie, e ci insegnano cose riguardanti la creatività, il lavoro di squadra, la competizione, e le conseguenze. Oggi, una persona su sette gioca ai videogame in tutto il mondo, supportando un'industria che produce 125 miliardi di dollari l'anno. Oggi, il gaming è più grande che mai, e il suo ecosistema sta evolvendo e crescendo velocemente. Ci stiamo mobilitando per cogliere le opportunità offerte dal mercato, il che significa che stiamo ampliando il nostro approccio al gaming, a partire dai giochi e al modo in cui sono realizzati e distribuiti, fino ad arrivare al modo in cui vengono fruiti e visti".

Il candidato - viene inoltre specificato - ha esperienza con "titoli AAA con alti standard qualitativi" e possiede "conoscenza e comprensione del processo di creazione di una nuova IP".

Al momento non ci vengono forniti dettagli più specifici in merito. Di certo, comunque, si tratta di un buon segnale per quei fan che attendono con ansia nuove IP da giocare su Xbox.