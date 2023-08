Xbox: Microsoft apre la vendita dei kit di riparazione per i controller

Microsoft ha deciso di estendere il Diritto alla Riparazione anche ai controller Xbox, che da oggi, almeno negli USA, potranno essere riparati direttamente dai giocatori tramite dei kit forniti in via ufficiale dal colosso di Redmond.

I proprietari sia del controller wireless Xbox Elite Series 2 che del controller wireless Xbox standard possono visitare il Microsoft Store per acquistare schede interne, case, levette, pulsanti, cover e altro ancora. La compagnia di Satya Nadella fornisce inoltre tutte le istruzioni del caso per operare le riparazioni nel modo più corretto e semplice possibile. Da questo momento, quindi, non sarà più necessario fare affidamento su fornitori di terze parti per le sostituzioni, e la riparazione potrà rivelarsi un'opzione molto più economica rispetto all'acquisto di un pad completamente nuovo.

A seconda dei pezzi da cambiare, il prezzo dei kit di riparazione del controller Elite serie 2 varia da $23,99 a $59,99, mentre i prezzi per il controller standard partono da $19,99 e arrivano fino a $34,99. Oltre a risparmiare, i giocatori contribuiranno in questo modo anche alla riduzione dei consumi e ad una gestione più sostenibile degli accessori elettronici. Come detto, tuttavia, l'iniziativa è al momento valida solo negli USA e non sappiamo se e quando verrà estesa in altre regioni.

Proprio nei giorni scorsi è stato annunciato il controller delle Tartarughe Ninja per Xbox Series X|S.