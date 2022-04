Xbox: Microsoft inserirà gli ad pubblicitari nei giochi free-to-play, secondo un report

Stando ad un nuovo report di Business Insider, Microsoft intende introdurre all'interno dei videogiochi free-to-play su piattaforme Xbox degli spot promozionali. Il colosso di Redmond starebbe lavorando alle soluzioni tecnologiche con cui brand e compagnie potranno richiedere uno spazio pubblicitario direttamente in-game.

Secondo quanto riportato, Microsoft vuole consentire agli inserzionisti di introdurre gli annunci all'interno dei giochi Xbox gratuiti, e attualmente sta identificando le società adtech più idonee allo scopo e sta collaborando con le agenzie pubblicitarie per il futuro inserimento degli ad, come hanno affermato due persone coinvolte nell'operazione.



Le stesse fonti hanno affermato che questi annunci apparirebbero, ad esempio, come cartelloni pubblicitari renderizzati digitalmente in un gioco di corse automobilistiche. Non è chiaro se Xbox offrirà anche altri tipi di soluzioni pubblicitarie in-game, come skin per gli avatar o annunci video che vengono riprodotti nelle lobby di gioco. Allo stesso modo, non sappiamo se il colosso di Redmond abbia già presentato la sua proposta agli eventuali inserzionisti. Il report afferma che la funzionalità diventerà attiva a partire dal terzo trimestre dell'anno.

Interpellata sull'argomento, Microsoft ha deciso di non commentare direttamente, e tramite le parole di un portavoce si è limitata a chiarire che "Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l'esperienza per giocatori e sviluppatori, ma non abbiamo altro da condividere".

