Xbox: Microsoft lavora a un Chatbot AI che fornirà assistenza ai giocatori

L'Intelligenza Artificiale sembra destinata a ricoprire un ruolo importante nell'industria videoludica dei prossimi anni. Stando ad un report di The Verge, Microsoft sta sperimentando con l'IA per dare vita ad un chatbot automatizzato che fornirà assistenza all'utenza Xbox.

Fonti anonime che hanno familiarità con i piani di Microsoft hanno rivelato a The Verge che il colosso tech ha testato un "personaggio basato AI" che si anima quando risponde alle domande di supporto Xbox. Questo fa parte di uno sforzo più ampio all'interno di Microsoft per applicare l'intelligenza artificiale alla sua piattaforma e ai suoi servizi Xbox.

Il chatbot AI di Xbox è connesso ai documenti di supporto di Microsoft per la rete e l'ecosistema Xbox e può rispondere a domande e persino elaborare rimborsi di giochi dal sito Web di supporto di Microsoft. "Questo agente può aiutarti con le tue domande sul supporto Xbox", si legge in una descrizione del chatbot Xbox interno di Microsoft. Microsoft ha ampliato il pool di test per il suo chatbot Xbox in modo più ampio negli ultimi giorni, suggerendo che questo prototipo di "Xbox Support Virtual Agent" potrebbe un giorno gestire le richieste di supporto per tutti i clienti Xbox.

Microsoft ha in seguito confermato l'esistenza del suo chatbot a The Verge. "Stiamo testando un agente virtuale del supporto Xbox, un prototipo interno di un personaggio animato in grado di affrontare gli argomenti del supporto Xbox con voce o testo", afferma Haiyan Zhang, direttore generale della divisione dedicata all'intelligenza artificiale presso Xbox. "Il prototipo rende più semplice e veloce per i giocatori ottenere aiuto sugli argomenti di supporto utilizzando il linguaggio naturale, prendendo informazioni dalle pagine di supporto Xbox esistenti". Il chatbot Xbox esordisce chiedendo ai giocatori "Come posso aiutarti oggi?" e può rispondere rapidamente a richieste di supporto che vanno da una Xbox rotta alla risoluzione di problemi con gli abbonamenti a pagamento.

Microsoft sta inoltre sperimentando con il chatbot impiegandolo in attività di sicurezza e moderazione, nonché di supporto in-game per aiutare i giocatori durante le loro sessioni di gameplay.

