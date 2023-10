Xbox: Microsoft lavora a due giochi su licenza non ancora annunciati, uno è di Disney?

Secondo il profilo Linkedin dell'ex Senior Business Development Manager di Microsoft, Kat Carson, Xbox Game Studios starebbe attualmente lavorando su due titoli non annunciati basati su IP con licenza.

Durante il suo lavoro presso Microsoft tra marzo 2020 e febbraio 2023, Carson ha ricoperto un ruolo fondamentale nell'azienda, avendo guidato l'intero processo di negoziazione e valutazione dei prodotti Xbox Game Studios come principale punto di contatto per lo sviluppo aziendale di Obsidian, 343 Industries eSports, Microsoft Flight Simulator e First Party Publishing.

Tramite le informazioni inserite da Carson all'interno del suo profilo LinkedIn, scopriamo che l'ex collaboratrice di Xbox ha lavorato per Microsoft Flight Simulator 2020, Halo Infinite, Grounded, As Dusk Falls, CrossfireX, Nobody Saves the World, cinque titoli Xbox Game Studios first party non annunciati, un titolo ID@Xbox e Game Pass non annunciato e due titoli IP con licenza non annunciati.

Proprio quest'ultimo punto ha catturato l'attenzione della fanbase, che ora si chiede a quali progetti su licenza potrebbero essere impegnati Phil Spencer e soci, e a quale software house sia stato affidato il compito di realizzarli. In passato è stato riferito dall'insider Shpeshal Nick che Bethesda, già al lavoro su Indiana Jones, starebbe sviluppando un secondo gioco su licenza Disney. Tuttavia, non è stato in grado di rivelare nello specifico di quale IP Disney si trattasse. La menzione di un progetto su licenza è trapelata per la prima volta tramite i documenti consultati durante il processo FTC vs Microsoft, in cui si affermava che il gioco non annunciato sarebbe stato pubblicato durante l'anno finanziario 2024 della società di Redmond.