Xbox: a Microsoft non importa di vendere console, 2024 tra grandi cambiamenti e sorprese?

I rumor sull'arrivo di Hi-Fi Rush e Sea of Thieves su PlayStation 5 e Nintendo Switch aprono a scenari interessanti, secondo molti insider e analisti infatti, Microsoft si prepara ad espandere il business Xbox e il prossimo passo sarà quello di pubblicare giochi esclusivi su altre piattaforme.

L'analista Mat Piscatella, ad esempio, entra a gamba tesa con un messaggio su X: "A un certo punto tutti dovranno credere alle parole di Microsoft. Avere una console Xbox è fantastico ma non serve per accedere all'ecosistema e ai giochi Xbox."

Per quanto alcuni possano non essere d'accordo con la strategia di Microsoft, la casa di Redmond è stata molto chiara negli ultimi anni: l'obiettivo finale è quello di portare l'esperienza Xbox su Smart TV, smartphone e tablet e in generale ovunque ci sia uno schermo disponibile.

Al coro si unisce anche Jeff Grubb, il quale ribadisce come questo sia solo l'inizio di una nuova fase della vita del brand Xbox e quindi in futuro dovremo aspettarci sempre più esclusive Xbox in arrivo su altre piattaforme.

Infine, Klobrille si lancia in una lunga riflessione riguardo la strategia di publishing di Microsoft, con l'acquisizione di altre realtà come Bethesda, Activision e Blizzard, appare chiaro come molti giochi pubblicati da Microsoft siano destinati ad uscire anche su PlayStation 5 e console Nintendo. Questo è a suo avviso un passo inevitabile per garantire la sopravvivenza di Xbox, sopratutto in questo periodo storico dove Microsoft non punta a vendere console.

Klobrille sottolinea poi come "questi siano solo rumor" e non ci sia nulla di confermato, tuttavia a suo avviso il 2024 di Xbox si prospetta molto interessante tra conferme, cambiamenti e "una grande sorpresa in arrivo."