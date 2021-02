Xbox: Microsoft pensa a nuove strategie per migliorare l'accessibilità dei giochi

Il blog ufficiale di Microsoft si è appena aggiornato con un lungo post attraverso il quale il colosso di Redmond ha spiegato nel dettaglio le ultime modifiche apportate al sistema che consente agli sviluppatori di creare su Xbox dei giochi che vantano un elevato livello di accessibilità.

A scrivere il post è stato Brannon Zahand, il quale in Microsoft ricopre il ruolo di senior program manager per quello che riguarda l'accessibilità nel gaming, che ha spiegato come di recente siano state apportate delle importanti modifiche alle Xbox Accessibility Guidelines (XAGs). Queste linee guida, pubblicate per la prima volta in aiuto degli sviluppatori nel 2019, presentavano delle lacune e sono quindi state modificate grazie al contributo di terapisti ed esperti del settore. Al momento le XAGs dovrebbero vantare un linguaggio più chiaro e una serie di aiuti che consentono ai team di sviluppo di comprendere meglio se il prodotto al quale stanno lavorando dispone di tutte le funzionalità necessarie affinché anche gli utenti con disabilità possano giocare.

Prima di lasciarvi al sito ufficiale con le linee guida, vi ricordiamo che da sempre Microsoft è molto attenta a questo aspetto e l'Adaptive Controller di Xbox è considerato uno dei migliori dispositivi del decennio insieme a Nintendo Switch.