Xbox: Microsoft prepara due eventi per maggio e settembre, per Nick Baker di XboxEra

A circa un anno e mezzo dal lancio delle nuove console Microsoft e Sony cresce l'attesa dei giocatori di vedere in azione i titoli che segneranno l'industria nel corso della nona generazione videoludica.

Una panoramica sui giochi in arrivo su PC Windows e Xbox Series X|S potrebbe essere fornita da Microsoft in due eventi separati che la casa di Redmond starebbe preparando per i mesi di maggio e settembre. Questo almeno è quanto ha suggerito Nick Baker, insider e co-fondatore di XboxEra, solitamente ben informato sui piani di Phil Spencer e soci.

L'evento di maggio, in particolare, scatenerebbe ulteriori dubbi sull'E3 2022, al momento ancora previsto in edizione online a giugno, ma che secondo Jeff Grubb è stato internamente cancellato dagli organizzatori dell'Entertainment Software Association.

Considerando la quantità di progetti in via di sviluppo presso gli studi interni di Microsoft, sempre più numerosi dopo le acquisizioni di Bethesda e più recentemente di Activision, due eventi separati non sembrano un pronostico troppo azzardato. Tra i titoli più attesi su Xbox abbiamo produzioni come Starfield, Hellblade 2 e Redfall, vittima di un nuovo leak in questi giorni. In ogni caso vi raccomandiamo come sempre di prendere con le pinze quanto riportato in attesa di futuri aggiornamenti da parte di Microsoft.