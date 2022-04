Xbox: Microsoft pronta a nuove acquisizioni, chi verrà dopo Bethesda e Activision?

Sebbene Microsoft abbia già sconvolto l'intera industria dei videogiochi (e non solo) grazie all'acquisizione di Bethesda Softworks e Activision Blizzard, sembrerebbe che il colosso di Redmond non abbia ancora intenzione di fermarsi e sia intenzionata ad espandere ulteriormente i suoi Xbox Game Studios.

A darne la conferma è un annuncio di lavoro pubblicato di recente da Microsoft. Dando un'occhiata all'annuncio in questione, si apprende che l'azienda è alla ricerca di una figura davvero peculiare, poiché è richiesto che i candidati dispongano di un'ottima consocenza delle dinamiche di mercato e possano sfruttare tali capacità per decisioni strategiche atte allo sviluppo e all'espansione del Team Xbox. Nell'annuncio non ci sono mezzi termini e si cita chiaramente che tra i requisiti del candidato debba esserci l'abilità di valutare il bisogno di procedere ad acquisizioni utili per lo sviluppo di tecnologie e contenuti. Insomma, Microsoft non vuole fermarsi con le acquisizioni ed è in cerca di figure chiave che possano guidarla verso ulteriori mosse che permetteranno ai suoi team di essere sempre più grandi e numerosi, così da proporre costantemente nuovi prodotti da inserire nel catalogo di Xbox Game Pass.

Nel frattempo si sta iniziando a parlare della possibile acquisizione di Ubisoftda parte di Microsoft, sebbene si tratti di un evento improbabile, stando al parere degli esperti.