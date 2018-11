Xbox: Microsoft punta ad una maggiore presenza in Asia e Giappone?

Sembra proprio che Microsoft non abbia intenzione di rallentare il proprio piano di espansione. Dopo gli annunci dell'XO18 relativi all'acquisizione di nuovi studi di sviluppo, sembra proprio che la Compagnia voglia incrementare la propria presenza in Asia.

A suggerire questa intenzione, è un annuncio di lavoro recentemente apparso nella sezione "Carriere" del sito ufficiale di Microsoft. La figura ricercata dal Global Gaming Partnership and Development Team della casa di Redmond è infatti quella di un Senior Director che sia in grado di "guidare la creazione di partnership e lo sviluppo di business in Giappone, Cina e Corea del Sud, al fine di rendere Microsoft leader globale nel settore gaming".

Questa nuova importante figura dirigenziale opererà nella regione asiatica, con il compito di "sviluppare e gestire partnership al fine di supportare le iniziative strategiche di Microsoft in ambito gaming, tra cui Xbox One, Mixer, Game Pass e Cloud Gaming". Il Senior Director, inoltre, "collaborerà strettamente con i team ingegneristico e marketing e guiderà le risorse locali al fine di incrementare la presenza di Microsoft in questi mercati strategici". Tra le responsabilità di questa figura professionale compare infine il supporto alla "creazione di strategie per nuovi servizi relativi al gaming e/o modelli di business che incrementino introiti ed utenti su tutte le piattaforme di gioco[...]".



Da quanto reso noto da questo interessante annuncio di lavoro, sembra dunque possibile dedurre che l'area asiatica e, soprattutto, Giappone, Cina e Corea del Sud costituiranno un focus importante per lo sviluppo futuro di Microsoft. Chissà che questo non possa tradursi, al contempo, in un maggiore supporto degli sviluppatori asiatici alle piattaforme della Compagnia, inclusa magari la futura Xbox Scarlett?