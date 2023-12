Xbox: Microsoft punterà ancora sulle console, esiste una roadmap per l'hardware

Nel corso di una recente intervista concessa a Windows Central, Phil Spencer ha parlato a ruota libera delle future strategie di Microsoft nel settore del gaming, discutendo di Xbox Game Pass e non solo.

Tra i temi toccati durante la discussione c'è stato anche quello legato alle console, mondo che secondo alcuni appassionati verrà prima o poi abbandonato da Microsoft. Secondo le parole di Spencer non è questo il caso, in quanto il colosso di Redmond continuerà a proporre nuovi hardware così come rinnovamenti per i suoi apprezzati servizi.

"Proprio il mese scorso abbiamo nominato Sarah Bond presidente di Xbox, il team hardware è nella sua organizzazione, il team dedicato alle piattaforme e ai servizi è nella sua organizzazione. Abbiamo fatto questa mossa appositamente per assicurarci di avere un focus unificato per la nostra roadmap di innovazione su hardware e servizi. Ciò include anche la piattaforma di sviluppo per le console Xbox. Riguarda l'innovazione che stiamo attuando all'interno dei nostri team, ma avremo altro di cui parlare in termini di ciò che stiamo facendo nello spazio hardware e nello spazio dei servizi: c'è tanto lavoro di qualità da fare. Siamo sempre in ascolto.

C'è una roadmap per l'hardware, una roadmap per i servizi, forse c'è anche una roadmap per migliorare i risultati di Xbox, cosa che so è qualcosa che interessa a voi e a molti altri. Dobbiamo assicurarci di esporre la tabella di marcia ai nostri clienti per mantenerli entusiasti. Sappiamo che i nostri clienti vogliono sapere che, mentre Xbox continua a crescere, rimaniamo impegnati nei loro confronti. Vogliamo che i nostri clienti Xbox principali che sono con noi da sempre si sentano rispettati".