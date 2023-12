Xbox: Microsoft ripercorre i momenti migliori del 2023, tra Starfield e Activision

Quello di Microsoft è stato sicuramente un 2023 da ricordare, con alcune delle uscite più attese su PC Windows e console Xbox Series X|S e la tanto agognata finalizzazione dell'acquisizione di Activision-Blizzard.

Con un nuovo filmato pubblicato sui suoi canali ufficiali, Microsoft ha voluto fare un riepilogo di tutti gli eventi principali che hanno caratterizzato il 2023 di Xbox. Il primo dei punti fondamentali di questi ultimi 12 mesi è costituito dal primo appuntamento con il Developer Direct, durante il quale è arrivato lo shadow drop di Hi-Fi Rush, in seguito rivelatosi una delle migliori esclusive dell'anno per l'ecosistema Xbox. Si prosegue poi con il focus su Minecraft Legends, Xbox Wireless Controller Remix Special Edition, l'Xbox Games Showcase & Starfield Direct, Gamescom 2023, Age of Empires IV: Anniversary Edition, i 10 anni di ID@Xbox, Xbox Series S 1 TB Carbon Black.

Uno dei momenti più cruciali dell'anno è quindi stato il lancio di Starfield, l'epopea Sci-Fi di Bethesda diretta da Todd Howard, senza dimenticare l'arrivo di Forza Motorsport. A chiudere in bellezza c'è poi la finalizzazione dell'acquisizione di Activision-Blizzard-King che, a dispetto dell'ostinata opposizione della FTC, fa ora parte integrante degli Xbox Game Studios. Cosa ne pensate del lavoro svolto da Microsoft per i giocatori in questi ultimi 12 mesi?