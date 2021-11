Xbox: Midnight e Pentiment sono le nuove esclusive di Compulsion e Obsidian?

Il portale Windows Central ha rivelato dettagli molto interessanti su quelle che sembrano essere le nuove esclusive sviluppate da Compulsion e Obsidian come parte degli Xbox Game Studios.

Nonostante quache inciampo nel gameplay, Compulsion ha conquistato il favore del pubblico grazie all'ispirata ambientazione e caratterizzazione artistica di We Happy Few. Sembra che lo studio sia da qualche tempo su un nuovo progetto, conosciuto internamente con il nome di "Midnight", un gioco d'azione in terza persona ambientato in un mondo oscuro e fantastico. Alcuni dei primi concept art possono essere visionati a questo indirizzo e mostrano il protagonista del gioco, insieme a creature umanoidi deformi simili ad arpie. Il gioco presenta anche grandi bestie con poteri magici, e prenderà luogo in un'ambientazione dark con forte atmosfera "gotica southern". Si tratta di un'esperienza interamente per giocatore singolo con fortemente incentrata sul comparto narrativo. Secondo Jez Corden di Windows Central, potrebbero passare anche due anni da qui al reveal ufficiale del progetto.

Passando ad Obsidian, Corden parla di un gioco di ruolo noto con il nome di "Pentiment" realizzato da un piccolo team di circa 12 persone. Si tratterebbe più di un'avventura ruolistica narrativa che qualcosa orientato al combattimento. Jeff Grubb ha precedentemente affermato che Pentiment includerà elementi di gioco sperimentali, che potrebbero tuttavia non essere inclusi nel prodotto finale. L'insider ha anche suggerito una possibile pubblicazione del 2022. Come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere con le pinze quanto riportato, nell'attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali.