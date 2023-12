Xbox, i migliori 20 giochi del 2023 secondo Metacritic: Starfield fuori classifica

Dopo aver elencato i 20 migliori videogiochi usciti su Switch nel 2023, Metacritic ha fatto altrettanto anche per i titoli approdato sulle console della famiglia Xbox. Il criterio per la classificazione è sempre lo stesso chiaramente, ovvero il Meta Score.

Per Metacritic è Alan Wake 2 il miglior videogioco uscito su Xbox nel corso del 2023, nonostante condivida con il secondo classificato, la Complete Edition di The Witcher 3: Wild Hunt, il Meta Score di 94 (evidentemente, anche se non lo vediamo, l'avventura dello scrittore maledetto gode di qualche punto decimale in più). Chiude il podio con un Meta Score di 91 Diablo 4, che è riuscito a strappare la piazza d'onore a Resident Evil 4 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Scorrendo la Top 20 di Metacritic non faticherete a notare l'assenza di due nomi molto importanti. Il primo è quello di Baldur's Gate 3, che in realtà ci aspettavamo di vedere in cima alla classifica: l'edizione Xbox Series X|S del gioco di Larian Studios è stato escluso dalla classifica poiché, avendo meno di 7 recensioni in totale, non rispetta i criteri d'inclusione stabiliti dal portale (nel momento in cui vi scriviamo ne possiede solo tre - due 100 e un 98). Il secondo grande escluso è invece Starfield, che molto semplicemente non ce l'ha fatta per una questione di punteggio: il Meta Score di 83 non gli ha consentito di staccare un pass per la Top 20, visto che l'ultimo in classifica, Forza Motorsport, c'è riuscito per il rotto della cuffia con un 84.

Xbox: i 20 migliori giochi del 2023 secondo Metacritic

Alan Wake 2 - 94 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - 94 Diablo 4 - 91 Resident Evil 4 - 91 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 91 Street Fighter 6 - 90 Dead Space - 89 Cocoon - 89 Persona 4 Golden - 89 (a pari merito con il successivo) Resident Evil 4: Separate Ways - 89 Sea of Stars - 89 Persona 3 Portable - 87 Monster Hunter Rise - 87 Hi-Fi Rush - 87 Age of Empires II: Definitive Edition - 86 Blasphemous 2 - 85 Hogwarts Legacy - 85 (a pari merito con il successivo) Remnant II - 85 Mortal Kombat 1 - 85 Forza Motorsport - 84

Cosa ne pensate della classifica stilata sulla base dei Meta Score? Rispecchia i vostri gusti o cambiereste qualche posizione? Fatecelo sapere nei commenti!