Xbox a Milan Games Week 2019: adrenalina, azione e giochi per tutti

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno Xbox conferma la sua presenza alla Milan Games Week 2019, l’evento italiano più atteso dagli appassionati dei videogiochi, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 27 al 29 settembre.

A pochi giorni dall’evento, Microsoft svela la lineup di titoli che saranno giocabili presso lo stand, situato all’interno del Padiglione 12 della fiera: oltre a Gears 5, l’acclamato ultimo episodio della saga Gears of War, i visitatori potranno godere del ricco catalogo di giochi disponibili su Xbox Game Pass Ultimate e provare in anteprima Ghost Recon Breakpoint, che sarà disponibile dal prossimo 4 ottobre.

“La Milan Games Week rappresenta un momento fondamentale per il settore videoludico italiano, nonché un’occasione imperdibile per incontrare i nostri fan, sempre al centro dell’impegno di Xbox. Dopo le straordinarie novità annunciate durante E3 2019 e il recente lancio di Gears 5, che a pochi giorni dall’uscita ha già conquistato i giocatori di tutto il mondo, il nostro obiettivo è quello di offrire al pubblico una vasta lineup di titoli e servizi esclusivi pensati appositamente per assecondare tutte le esigenze dei gamer, offrendo loro un’esperienza di gioco completa e diversificata”, commenta Cédric Mimouni, Responsabile Xbox per l’Area Mediterranea.

Protagonisti indiscussi del booth Microsoft, titoli d’eccezione e il meglio dei servizi offerti da Xbox al suo vasto pubblico di videogiocatori. Azione, adrenalina e dinamismo senza precedenti sono gli ingredienti principali di Gears 5, il nuovo titolo firmato The Coalition che sarà presente all’interno dello stand con diverse postazioni a disposizione del pubblico. Il nuovo capitolo della saga, che stupisce con 5 modalità emozionanti e con la campagna più impegnativa di sempre, vanta una grafica potenziata, mappe ampliate, una trama arricchita di mistero e personaggi che hanno apportato piacevoli novità sul pianeta Sera. La nuova protagonista, Kait Diaz, sarà impegnata in epici scontri, aiutata dal drone Jack, un prezioso alleato che nasconde sorprese in grado di arricchire un gameplay già entusiasmante.

Ma non saranno solo le atmosfere intense del pianeta Sera a dominare la Milan Games Week di Xbox: grazie alla possibilità di provare Xbox Game Pass, i giocatori potranno vivere tante avventure diverse su console e PC. Un’ampia area è dedicata a Xbox Game Pass Ultimate, il nuovo servizio in abbonamento, disponibile per Xbox One e per PC Windows 10, che vanta un’ampia libreria con oltre 100 titoli in costante aggiornamento e che include tutti i vantaggi di Xbox Live Gold, il multiplayer che porta l’esperienza di gioco a un livello superiore.

L’adrenalinica lineup del booth Microsoft sarà ulteriormente arricchita dalla possibilità di giocare in anteprima a Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, uno shooter militare ambientato in un misterioso ed ostile open world che può essere esplorato interamente in single player o in cooperativa fino a quattro giocatori. Feriti, senza supporto e braccati dai Lupi, un’unità militare americana traditrice, i visitatori di Milan Games Week si ritroveranno a combattere sperduti su Auroa. La scelta del giusto alleato sarà fondamentale per abbattere il colonnello Cole D. Walker, uno dei più duri nemici mai affrontati dai Ghost.

In qualità di unico partner tecnologico con computer, monitor e accessori ci sarà il brand Acer dedicato al mondo del gaming, Predator, che metterà a disposizione dei gamer i dispositivi più innovativi per rendere le esperienze di gioco ancora più complete. I visitatori potranno infatti provare il notebook ultrasottile Predator Triton 500 e il nuovo Predator Triton 5000, equipaggiato con i più recenti processori, immergersi nelle immagini ad altissima definizione del monitor gaming Predator XB273KP, e scoprire le elevate prestazioni di mouse, tastiere e cuffie Predator, specificatamente pensate per le esigenze dei giocatori.

Tiziana Ena, PBU & Marketing Manager di Acer Italy afferma "Stringere partnership forti e solide è una caratteristica fondamentale della nostra strategia gaming. Con Microsoft condividiamo un impegno profondo nel supportare i gamer con prodotti all’avanguardia come i Predator. Dotati delle ultime innovazioni sul mercato in termini di prestazioni grafiche e tecnologie termiche, i Predator rendono possibili nuove esperienze gaming in ambito esport”.

I visitatori dello stand Xbox avranno inoltre la possibilità di cimentarsi in esperienze e sfide off-screen, grazie alla presenza di cosplayer e truccatrici che aiuteranno i giocatori a immergersi nelle atmosfere del proprio titolo preferito. Ma non solo: domenica 29 settembre, gli evangelist di Xbox coinvolgerà i visitatori in una serie di avvincenti quiz a tema videogiochi, per mettere alla prova le proprie conoscenze e sfidare la squadra avversaria vincendo fantastici gadget.