Xbox Mini Fridge già esaurito e vittima degli scalper: in vendita a prezzo maggiorato

Era prevedibile: l'Xbox Mini Fridge, uno degli oggetti più attesi dell'anno, è andato esaurito in brevissimo tempo. Sapete cos'altro non ci stupisce in questo particolare periodo storico? Lo zampino degli scalper.

Dopo tanta attesa, oggi 19 ottobre Microsoft ha finalmente dato il via ai preordini dell'Xbox Mini Fridge, mini frigorifero termoelettrico basato sul design di Xbox Series X e prodotto da Ukonic. In Italia poteva essere acquistato al prezzo di 99,99 euro, mentre in UK a 89,99 sterline. Ne parliamo al passato poiché l'Xbox Mini Fridge risulta essere già esaurito sia su GameStop Italia, sia su Game.co.uk, che ha l'esclusiva nel Regno Unito.

Il piccolo frigorifero è letteralmente andato a ruba, finendo subito nel mirino degli scalper: basta farsi un giro su un marketplace come eBay per trovare l'Xbox Mini Fridge in vendita a prezzi folli, che in taluni casi superano persino i 300 euro, più del triplo del prezzo di listino! Anche il gadget di Microsoft, come le console next-gen, è quindi diventato preda dei malintenzionati alla ricerca del guadagno facile, che con i loro preordini hanno quindi tolto la possibilità ad altre persone realmente interessate di accaparrarsi il piccolo frigorifero. Al momento, non sappiamo se nei prossimi giorni verranno effettuati dei restock. Restiamo in attesa di una comunicazione da parte di Microsoft o dei rivenditori.