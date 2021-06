Xbox Mini Fridge, il meme diventa realtà: il frigo a forma di Series X esce a fine 2021

L'ha fatto davvero: denotando una vena autoironica fuori dal comune, durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase Microsoft ha annunciato l'Xbox Mini Fridge, un vero e proprio mini-frigo a forma di Xbox Series X.

Quando Xbox Series X è stata mostrata al mondo per la prima volta l'anno scorso, è divenuta oggetto di scherno e meme da parte di una certa frangia di fan a causa del suo particolarissimo form factor, decisamente insolito per una console da salotto. Microsoft, tuttavia, è stata fin da subito al gioco, e in occasione del lancio ha anche consegnato dei veri e propri frigoriferi a forma di Xbox Series X ad alcuni influencer e content creator, come iJustine, e messo in palio un mini-frigo in un concorso indirizzato ai giocatori, alimentando il mito.

L'iniziativa ha riscosso pareri estremamente positivi, e dopo un sondaggio di successo quest'oggi Microsoft ha fatto un ulteriore passo in avanti: durante l'Xbox & Bethesda Showcase ha annunciato che a fine 2021 metterà in vendita il mini-frigo a forma di Xbox Series X, un evento unico nella storia di Xbox. Il prezzo è ancora sconosciuto, ma l'annuncio è stato celebrato con il trailer che potete visionare in apertura di notizia. Cosa ve ne pare? Lo acquisterete?