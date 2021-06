Xbox Mini Fridge: il trailer ha più visualizzazioni di Starfield e Halo Infinite

Microsoft ha sorpreso tutti quando, durante il suo Xbox & Bethesda Games Showcase dell'E3 2021, ha annunciato ufficialmente Xbox Mini Fidge, il frigo che ha fatto diventare un meme una realtà.

Il nuovo peculiare prodotto Microsoft è stato accolto a dir poco con entusiasmo da parte del pubblico. Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, il reveal trailer di Xbox Mini Fridge è stato visto per oltre 2.3 milioni di volte su YouTube. Un numero persino più alto di quelli fatti registrare da titoli attesissimi della conferenza, tra cui Starfield e Halo Infinite, che hanno raggiunto i rispettivi picchi di 1.8 e 1.03 visualizzazioni. La community ha insomma apprezzato in particolar modo il senso autoironico dimostrato dalla compagnia di Redmond, con i giocatori che potranno accaparrarsi il frigo super accessoriato entro la fine dell'anno.

Come possiamo evincere dalla classifica riportata dall'analista Beji-Sales, il trailer di Xbox Mini Fridge si posizione al secondo posto tra i trailer più visti dell'E3. In prima posizione troviamo il filmato di gameplay di Battlefield 2042 dall'alto delle sue attuali 5.9 visualizzazioni. Pur non presentando la Campagna né la modalità Battle Royale, sembra che il nuovo sparatutto bellico di EA sia stato ben accolto dai giocatori.