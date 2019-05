Xbox: misterioso teaser a tema Game of Thrones. Di cosa si tratta?

Come ogni lunedì, la febbre di Game of Thrones è a livelli altissimi, e Microsoft sembra averne approfittato per lanciare un misterioso teaser sui propri canali social, che sembra avere in qualche modo a che fare proprio con la celebre serie TV targata HBO.

Xbox ha diffuso infatti un brevissimo video, della durata di circa quindici secondi, in cui dopo essere stato avvolto dalle fiamme, si intravede il logo della Famiglia Targaryen. Il filmato è accompagnato dalla didascalia "And now your wait begins", ossia "Ed ora comincia la vostra attesa", un altro riferimento alla serie, visto che si tratta della storpiatura del motto dei Guardiani della Notte.

Non ci sono al momento indizi su cosa potrebbe riguardare l'annuncio: c'è chi scommette su una livrea (o una serie di livree) di Xbox One a tema Game of Thrones, o chi parla di un nuovo gioco in arrivo. Purtroppo per il momento sembra davvero che dovremo aspettare. Voi però restate sintonizzati sulle nostre pagine, dove vi racconteremo tutte le novità a riguardo non appena saranno annunciate.

Nel frattempo, potete dare un'occhiata al trailer del penultimo episodio di Game of Thrones, e se proprio siete fanatici della serie, potreste considerare l'acquisto delle sedie da gaming ispirate al Trono di Spade.