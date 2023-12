Xbox Mobile Store aprirà i battenti nel 2024? L'auspicio di Phil Spencer

Dopo aver alimentano un acceso dibattito sui social con le dichiarazioni sui giocatori PlayStation e Nintendo che fanno parte della community Xbox, Phil Spencer affronta uno dei punti cardine della strategia videoludica a lungo termine della casa di Redmond, ovvero la creazione di Xbox Mobile Store.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti brasiliani di CCXP, il CEO di Microsoft Gaming ha ribadito la centralità di Xbox Mobile Store nella visione delineata dal colosso tecnologico statunitense per espandere l'ecosistema Xbox e coinvolgere il maggior numero possibile di utenti a prescindere dalla propria piattaforma videoludica d'elezione, sia essa il PC, le console o, appunto, i dispositivi mobile.

Nel corso dell'intervista, Spencer ha infatti dichiarato che "Xbox Mobile Store è una parte importante della nostra strategia, un qualcosa su cui stiamo lavorando attivamente da tanto tempo. È una strategia che non stiamo portando avanti da soli, molti altri partner vorrebbero avere più opportunità di scelta per monetizzare su piattaforme mobile".

In merito alle tempistiche richieste per concretizzare questa visione, l'alto esponente della divisione videoludica di Microsoft sostiene che "non penso proprio che manchino molti anni, ritengo che tutto avverrà prima": a voler dar retta a Spencer, quindi, l'apertura dell'Xbox Mobile Store potrebbe verificarsi già nel 2024 (o al più tardi nel 2025).

Con l'avvenuto ingresso di Activision Blizzard King nella famiglia Microsoft, d'altronde, la divisione videoludica della casa di Redmond può attingere a un portafoglio di IP tanto ampio (e ricco) da annoverare già kolossal per sistemi iOS e Android del calibro di Call of Duty Mobile, Diablo Immortal e Candy Crush.