Xbox multipiattaforma, giusto o no? Le reazioni di critica e pubblico sono contrastanti

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Microsoft guardare verso la distribuzione multipiattaforma, con molte delle sue esclusive in arrivo prossimamente anche su PlayStation 5 e Nintendo Switch. Nessuna conferma ufficiale è arrivata al momento, ma è chiaro che simili speculazioni non passano assolutamente inosservate.

Addirittura sembra che anche Starfield potrebbe arrivare in futuro su PS5, con il discorso che dunque si amplierebbe anche ai kolossal AAA di Xbox e non solo ai giochi "minori" quali Hi-Fi Rush e Sea Of Thieves più volte al centro dei rumor. Il futuro del Gaming targato Microsoft è multipiattaforma? E' un'ipotesi che al momento sembra aver creato spaccatura non solo tra giornalisti e insider, ma anche tra i giocatori stessi, che vedrebbero in questa mossa la "fine" dell'ecosistema Xbox così come lo conosciamo.

Per Parris, noto content creator che collabora con realtà quali Kinda Funny e Gamertag Radio, commenta le reazioni dei suoi follower appassionati di Xbox che considerano morto il brand e la community a pezzi qualora il colosso di Redmond dovesse confermare le voci di corridoio. "Commenti come questi sono il motivo per cui abbiamo bisogno di una risposta chiara e concisa da parte della dirigenza. Non penso che nessuno sia un folle, ma i dirigenti ci dovrebbero ora spiegare perché dovremmo possedere un hardware Xbox ora o in futuro se il concetto di esclusività non farà più parte delle loro strategie", questo il pensiero di Parris sulla questione.

L'insider e giornalista Jez Corden sta invece seguendo la via dell'ironia per manifestare le proprie perplessità sulla possibile mossa di Microsoft. "Xbox diventerà ufficialmente la console su cui effettuare beta testa per i giochi PlayStation, in modo così che possano poi pubblicarli più avanti su PS5 con più contenuti e rifiniture", ha scherzato Corden, che nel frattempo ha condiviso sul proprio profilo Twitter/X numerosi commenti di fan e colleghi amareggiati dai rumor, compreso anche chi sostiene che l'addio al concetto di esclusive sarebbe "il secondo momento peggiore della storia Xbox" dopo la presentazione di Xbox One. E infine ha anche ricordato le parole di Satya Nadella, presidente Microsoft, che considerava le numerose acquisizioni effettuate negli ultimi anni come un modo per dare maggior vigore alla competizione sul mercato, motivazione che rischia di venire meno in caso dovesse realmente avvenire la svolta multipiattaforma.

Anche Mike Minotti, managing editor di GamesBeat, è tra coloro che non pensano la svolta multipiattaforma sia la strada giusta da seguire per Microsoft. "Xbox può permettersi di competere sul mercato ed è ciò che dovrebbe fare. Non so quanto potrebbe far bene una console Xbox se il suo unico cavallo di battaglia è il Game Pass laddove invece su PlayStation ti potresti giocare sia Spider-Man che Indiana Jones", afferma Minotti sostenendo tra l'altro che una strategia simile potrebbe anche portare alla fine degli hardware Xbox in futuro e di conseguenza comportare meno competizione per Sony.

Ma c'è anche chi ha un pensiero diverso rispetto a molti suoi colleghi, come il giornalista Jeff Grubb che vedrebbe invece di buon'occhio questa rivoluzione: "Xbox sta accettando che la console war è finita, la differenza è che così smetterebbe di far finta che non sia già accaduto. Prima o poi dovranno guardare avanti e sarà meglio elaborare una grossa strategia. A me non importa più di tanto comunque, i loro giochi continueranno a funzionare come sempre", sostiene Grubb. Il noto insider aggiunge inoltre che "se pure Xbox sparisse domani, PlayStation dovrebbe comunque vedersela con la fortissima competizione data da Nintendo, PC, sistemi mobile e ogni forma d'intrattenimento esterna ai videogiochi".

Bisogna ricordare che per il momento nessuno tra i dirigenti Microsoft ha annunciato ufficialmente la svolta multipiattaforma e, se vera, con quale portata. Il prossimo futuro sarà dunque cruciale per capire una volta per tutte quale sarà il futuro di Xbox e dei suoi giochi.