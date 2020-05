Xbox: nasce Insignia, il 'surrogato' di Xbox Live per giocare online alla vecchia console

Dalla community di Reddit, diversi programmatori dilettanti annunciano di essere al lavoro su Insignia, un programma che promette di riattivare il multiplayer dei giochi della prima Xbox rimasti orfani dalla chiusura, avvenuta nel 2015, dei servizi di Xbox Live.

Il collettivo di sviluppatori amatoriali appassionati della prima, iconica console della casa di Redmond promette così di ridare modo ai possessori di una "vecchia" Xbox di tornare a giocare in multiplayer. I responsabili del progetto di Insignia riferiscono che il software sarà disponibile entro l'autunno del 2020 in maniera del tutto gratuita, e che potrà essere fruito senza la necessità di effettuare alcuna modifica sulla console.

Per dimostrare l'avanzato stadio di sviluppo del programma, gli autori di Insignia hanno caricato un video su YouTube che mostra il software in azione: l'unico passaggio richiesto agli utenti per poter avere di nuovo accesso al comparto multiplayer di qualsiasi gioco Xbox è quello di effettuare il dump delle chiavi uniche della console in proprio possesso (un procedimento "legale" che può essere effettuato attraverso un exploit).

L'iniziativa portata avanti dal collettivo di Insignia, è bene sottolinearlo, non ha nulla a che vedere con l'operazione di hacking (e forse persino di spionaggio industriale) condotta di recente da chi è riuscito a entrare in possesso del codice sorgente della vecchia Xbox e del sistema operativo Windows NT 3.5.