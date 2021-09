Xbox Network: problemi di accesso al servizio, Microsoft ha risolto la situazione - Aggiornata

Aggiornamento - Tramite i propri canali social Microsoft conferma di aver già risolto i problemi relativi a Xbox Network e l'accesso al Cloud Gaming dopo una veloce manutenzione. La situazione è quindi tornata alla normalità. Segue la notizia originale.

Sembra che molti utenti stiano avendo difficoltà ad utilizzare il servizio Xbox Network, noto precedentemente con il nome di Xbox Live. Stando a quanto emerso finora, il problema riguarda soprattutto coloro che provano ad accedere ai propri account, non riuscendo però nell'intento nonostante ripetuti tentativi.



Non solo: anche chi è già regolarmente attivo ha iniziato a riscontrare problematiche di connessione, non riuscendo a muoversi liberamente all'interno dei server del servizio. La pagina ufficiale del supporto Xbox fornisce alcuni dettagli in più sulla situazione legata all'utilizzo del proprio account e profilo, confermando che potrebbero verificarsi "problemi durante l'accesso al profilo Xbox, potrebbe essere scollegato durante l'accesso o avere altri problemi correlati". Di conseguenza non sono attualmente disponibili "le caratteristiche che richiedono l'accesso come la maggior parte dei giochi, le app e le attività social". Anche l'accesso al Cloud Gaming è al momento interdetto. Gli stessi problemi di connessione a Xbox Cloud Gaming si erano verificati nelle scorse settimane, prontamente risolti nel giro di qualche ora.

Microsoft è già al corrente della situazione e, attraverso un messaggio su Twitter, conferma di stare già indagando per capire la natura del problema tecnico e come risolverlo, promettendo aggiornamenti al più presto. In attesa del ritorno alla normalità, vi ricordiamo quali sono le nuove promozioni sullo store Microsoft per Xbox Series X.