Xbox Network, ancora problemi: Offline anche Netflix e Disney+

Tutti i giocatori della casa di Redmond che hanno cominciato il weekend con l'intenzione di immergersi completamente nei loro videogiochi preferiti stanno vedendo i loro piani andare a monte a causa di alcuni seri problemi al Network di Xbox.

Tutto è cominciato ieri sera, quando si sono verificate le prime interruzioni dei servizi di rete di Xbox. A causa dei malfunzionamenti, i videogiocatori si sono ritrovati impossibilitati ad acquistare videogiochi digitali e abbonamenti, lanciare videogiochi digitali regolarmente acquistati, avviare giochi attraverso Xbox Game Pass e giocare via Xbox Cloud Gaming. Stamattina Microsoft ha annunciato di aver risolto ogni problema, tuttavia la situazione non sembra ancora essere tornata alla normalità.

A giudicare da ciò che stiamo leggendo in rete, sono ancora molti gli utenti impossibilitati ad accedere ai propri videogiochi. "Non riesco a fare neppure una singola cosa sulla mia Xbox", scrive un giocatore su Twitter. "Non funziona nessuno dei miei giochi", ha affermato invece un altro. Le lamentele sono tutte sulla medesima lunghezza d'onda, e come se i problemi non fossero già abbastanza, in queste ore se n'è aggiunto anche un altro. A quanto pare, al momento su Xbox non funzionano neppure le app di Media Streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e affini.

Il supporto di Xbox ha riconosciuto il problema alle ore 13:19, ma da allora non sono stati compiuti passi in avanti. Come si può osservare anche sulla pagina del supporto di Xbox, attualmente i giocatori non possono neppure vedere i propri show e film preferiti. Continueremo a monitorare la situazione in attesa di aggiornamenti.