Xbox Next Gen in arrivo nel 2028? Microsoft intende lanciare più di una console

Dopo le anticipazioni di Activision sulla potenza di Nintendo Switch 2 e le precisazioni sull'uscita di The Elder Scrolls 6 in esclusiva Xbox, dagli ultimi documenti desecretati della causa tra FTC e Microsoft emergono nuove indiscrezioni sulla possibile finestra di lancio della prossima generazione di console Xbox.

A rendere noti i piani del colosso tecnologico di Redmond è Kevin Gammill: il vicepresidente degli ecosistemi di gioco della casa di Redmond riferisce che il colosso tecnologico statunitense intende adottare il medesimo approccio di Xbox Series X|S, ossia lanciare sul mercato una vera e propria 'famiglia di console next gen' che sappia soddisfare le esigenze degli appassionati e coprire le fasce di pubblico più disparate.

"Abbiamo già iniziato questo viaggio con Xbox One e Xbox One X, per poi proseguirlo con Series X e Series S", afferma Gammill prima di approfondire ulteriormente i temi accennati davanti all'FTC sostenendo come "dobbiamo essere ancora più flessibili con la decima generazione di console e offrire agli sviluppatori la possibilità di sfruttare funzionalità hardware uniche".

Per quanto concerne le tempistiche di lancio di Xbox Series Next, il dirigente Microsoft ritiene che la prossima famiglia di piattaforme verdecrociate sia destinata a vedere la luce dei negozi nel 2028. E voi, cosa ne pensate della strategia di Microsoft? Credete che l'azienda americana debba concentrarsi su un solo modello o, al contrario, ritenete che la 'flessibilità multi-console' descritta da Microsoft sia l'approccio giusto da tenere in futuro? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento con le riflessioni di Digital Foundry su PS5 Pro e Xbox Series mid-gen.