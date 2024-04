Xbox Next Gen sarà 'il più grande balzo tecnologico in una generazione', per Sarah Bond

In uno scambio di email aziendali di Microsoft ripreso e condiviso da Jez Corden, la nuova presidente Xbox Sarah Bond ha delineato la visione della casa di Redmond sul futuro delle console verdecrociate, specie per quanto concerne il balzo tecnologico e prestazionale di Xbox Next Gen rispetto a Series X|S.

Il giornalista e insider di WindowsCentral ha ripreso i passaggi più dirimenti del messaggio condiviso da Sarah Bond ai dipendenti di Microsoft, un'email che ha sottolineato ancora una volta l'intenzione del colosso tecnologico americano di fare di Xbox Next Gen un vero mostro di potenza.

L'alta esponente della divisione verdecrociata di Microsoft ha esordito nel suo discorso ricordando il lavoro svolto nei sei mesi successivi alla riorganizzazione del team Xbox: "I nostri risultati collettivi in questo lasso di tempo sono stati straordinari. Tutti dovremmo sentirci incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto ed entusiasmati dalle opportunità future che ci si prospettano. Ci stiamo muovendo a pieno ritmo verso la prossima generazione e stiamo accelerando il passo con il nostro nuovo hardware, vogliamo realizzare il più grande salto tecnologico che si sia mai visto in una generazione".

A voler dar retta a quanto sostenuto da Sarah Bond, quindi, la nuova iterazione di sistemi casalinghi a marchio Xbox vanterà un hardware estremamente evoluto, integrato alle tecnologie di ultima generazione e in grado di attingere alle funzionalità più avanzate. La stessa presidente di Xbox si riallaccia poi alle sue precedenti dichiarazioni sulle IA che faciliteranno lo sviluppo dei videogiochi per riferire ai dipendenti di Microsoft che "stiamo innovando e investendo nell'intelligenza artificiale dei videogiochi, concentrandoci sul coinvolgimento, sul valore e sulla velocità di accesso ai contenuti sia per gli sviluppatori che per i giocatori".

