Xbox Next Gen sarà un mostro di potenza: reveal di Xbox Mobile o XSX Refresh a fine 2024?

Alle dichiarazioni (in tutta franchezza un po' generiche) sulla visione next gen di Microsoft per il futuro di Xbox si aggiungono le parole condivise da Sarah Bond in merito alle specifiche hardware e alle tempistiche di annuncio della prossima console casalinga a tinte verdecrociate.

Nell'intervento registrato per l'atteso Podcast sul futuro di Xbox, l'alta dirigente della casa di Redmond si è riallacciata alle considerazioni di Phil Spencer e Matt Booty sui giochi Activision Blizzard come Diablo 4 in arrivo su Game Pass per sottolineare come "abbiamo altro in arrivo. Ci sono alcune cose interessanti che dovremmo dire riguardo l'hardware Xbox ma le condivideremo durante le prossime festività. Abbiamo investito molto nella roadmap next gen di Xbox".

Guardando al futuro, in un secondo passaggio del suo intervento Bond svela inoltre come "ciò su cui siamo veramente concentrati è offrire il più grande balzo tecnico che abbiate mai visto nel passaggio a una nuova generazione di hardware, e questo credo che renda (la prossima console Xbox, ndr) migliore sia per i giocatori che per i creatori di contenuti e gli sviluppatori".

A voler dar retta a Sarah Bond, quindi, la prossima console Xbox sarà un vero e proprio mostro di potenza, anche se il suo arrivo sul mercato dovrebbe essere preceduto da 'altro hardware', il cui annuncio sembrerebbe essere già pianificato per la fine di quest'anno: qualcuno ha detto Xbox Series X Refresh o Xbox Mobile?