Xbox Next Gen sarà una piattaforma Cloud ibrida? Le possibili specifiche tecniche

Continuano i leak sul futuro di Xbox grazie ai documenti emersi dai database della Federal Trade Commission, i quali contengono materiale "bollente" sui piani di Microsoft per il prossimo futuro. In particolare, si torna a parlare del successore di Xbox Series X in uscita nel 2028.

Stando alla documentazione, sembra che Microsoft punti ad una conversione totale verso una piattaforma/architettura "Cloud Hybrid", termine in realtà piuttosto vago ma che sembra far presagire la volontà di puntare tutto su architetture basate su Cloud per le prossime console della compagnia.

La nuova Xbox di prossima generazione potrebbe essere basata su CPU ARM64 vs x64 (Zen6), equipaggiata con una GPU disegnata in partnership con AMD o su licenza AMD (Navi 5/RDNA5), tra le "innovazioni grafiche" si parla di Next Generation DirectX Ray Tracing, Dynamic Global Illumination, ottimizzazioni nel rendering micropoligonale e ML Based Super Resolution.

La console inoltre sarà retrocompatibile con giochi e accessori delle precedenti generazioni di Xbox, abbracciando quindi in pieno la filosofia che Phil Spencer sta portando avanti da alcuni anni.

La nuova piattaforma Xbox arriverà sul mercato nel 2028 ma prima sarà preceduta da nuove versioni di Xbox Series X/S nel 2026, con design rinnovato, consumi ridotti, nuovo design e maggiori opzioni per lo spazio di archiviazione. Anche in questo caso, niente di quanto riportato è stato ufficialmente confermato e i piani potrebbero essere cambiati rispetto alla documentazione emersa.