Xbox Next potrebbe arrivare già nel 2026: il nuovo rumor di Jeff Grubb

Lo scorso settembre, dei documenti estrapolati dalla causa tra Microsoft e la FTC hanno collocato al 2028 il lancio della console Xbox di prossima generazione, estendendo dunque il ciclo vitale dell'attuale Series X a ben otto anni, uno in più di One. Nuovi rumor parlano tuttavia di una finestra di lancio anticipata, che corrisponderebbe al 2026.

A parlarne è stato il ben noto giornalista ed insider Jeff Grubb nell'ultima puntata del podcast Game Mess Decides, andata in onda lo scorso 15 dicembre. Durante la chiacchierata, Grubb ha fatto eco ad una fonte anonima normalmente specializzata in questioni PlayStation, ma che a quanto pare stavolta sarebbe riuscita ad entrare in possesso di informazioni relative anche alla casa di Redmond.

Stando a tale fonte, i piani di Microsoft che prevedevano il lancio della prossima Xbox nel 2028 sarebbero cambiati, e ora prevederebbero "il lancio di Xbox Next nel 2026, che sia una Pro oppure una console tutta nuova". L'intenzione di Microsoft, afferma il leaker anonimo, sarebbe dunque quella di "anticipare l'inizio della prossima generazione di un paio di anni". In uno scenario del genere, le attuali Xbox Series X e Series S finirebbero per concludere la loro corsa dopo un ciclo vitale di sei anni, uno in meno dei sette che hanno visto protagonista One.

I documenti della causa contro la FTC che abbiamo citato in apertura hanno descritto l'Xbox di prossima generazione come una console basata sul cloud e l'IA, dunque non solamente sulla potenza bruta come le attuali. Gli stessi documenti hanno anche suggerito il lancio di una versione refresh di Xbox Series X nel 2024.