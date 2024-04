Xbox Next Gen sarà ancora più retrocompatibile di Series X|S: la visione di Sarah Bond

In un passaggio dell'email condivisa da Sarah Bond ai dipendenti di Microsoft con le anticipazioni sul balzo tecnologico promesso da Xbox Next Gen, la presidente di Xbox ha discusso dell'impegno della casa di Redmond in tema di retrocompatibilità e preservazione dei videogiochi del passato.

Da sempre al centro delle strategie portate avanti da Microsoft Gaming nell'ottica della visione a lungo termine delineata da Phil Spencer, la retrocompatibilità rimarrà una colonna portante delle console Xbox del futuro ed è la stessa Sarah Bond a sottolinearlo ai propri dipendenti nel messaggio reso pubblico dal giornalista Jez Corden di WindowsCentral.

La dirigente a capo della divisione Xbox di Microsoft rimarca questo importante concetto svelando che "abbiamo formato un nuovo team dedicato alla preservazione dei videogiochi, un tema estremamente importante per tutti noi di Xbox e per l'industria stessa. Stiamo costruendo [l'hardware della prossima generazione di console Xbox] sulle solide fondamenta rappresentate dalla nostra storia votata a garantire la massima compatibilità con le nostre console precedenti, per questo ci tengo a precisare che restiamo fermamente impegnati a portare avanti questa visione affinché le future generazioni di giocatori possano continuare ad accedere alla straordinaria libreria di titoli Xbox".

La missione del nuovo team interno a Microsoft appena annunciato da Sarah Bond sarà perciò quella di garantire una retrocompatibilità ancora più ampia e avanzata rispetto a quella già encomiabile di Xbox Series X|S, magari (ma è solo una nostra ipotesi) con l'aiuto offerto da tecnologie come l'IA e dai sistemi di upscaling e upsampling 'intelligenti' per migliorare la risoluzione, la definizione, il framerate e la responsività dei giochi dell'attuale e delle precedenti generazioni di sistemi verdecrociati. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere le recenti dichiarazioni di Hideo Kojima in tema di preservazione dei videogiochi che rischiano di scomparire.

Su Final Fantasy VII Rebirth è uno dei più venduti di oggi.