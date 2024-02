Xbox Next Gen: la visione di Microsoft tra retrocompatibilità e importanza del Game Pass

L'attesissimo briefing di Microsoft sul futuro di Xbox ha fatto da sfondo alle prime informazioni ufficiali sulla (per ora) rumoreggiata Xbox Next, la console verdecrociata di nuova generazione.

Nel corso del podcast sul futuro di Xbox, il terzetto di dirigenti composto da Phil Spencer (boss di Microsoft Gaming), Sarah Bond (a capo del Team Xbox) e Matt Booty (responsabile di Xbox Game Studios) ha delineato la strategia nextgen della casa di Redmond toccando alcuni dei punti fondamentali della visione di Microsoft legata, appunto, alla prossima console (o famiglia di sistemi) Xbox.

A detta dei responsabili del Team Xbox, i progettisti e gli sviluppatori di Microsoft "continueranno a investire massicciamente nei nostri studi, nelle nostre console e nei nostri servizi. [...] Per garantire il successo a lungo termine sia per Xbox che per l'intero settore, dobbiamo continuare ad evolverci. [...] Allo stesso modo, il nostro impegno per la conservazione del gioco è costante. I giocatori Xbox dovrebbero avere fiducia nella creazione della propria libreria digitale nell'ecosistema Xbox, di conseguenza continueremo a premiare il loro supporto e la loro fiducia offrendo delle esperienze più solide e intuitive, tra cui la retrocompatibilità con le versioni precedenti, cross-play, la progressione Cross-Save, un comodo Cloud Gaming e altro ancora".

I dirigenti di Microsoft sottolineano inoltre come "le console Xbox continueranno a fornire un'esperienza di punta per i giocatori; è sulle console Xbox che ottieni il miglior rapporto qualità-prezzo e comodità, ed è dove troverete il Game Pass e avrete un accesso senza precedenti a una libreria di giochi in continua evoluzione".