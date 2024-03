Xbox Next integrerà Epic Store, Steam e altri negozi PC? La visione di Phil Spencer

Dopo aver lanciato indizi sullo sviluppo di una console portatile Xbox, Phil Spencer apre una finestra sul futuro per dirsi interessato all'ipotesi di integrare i maggiori store PC nell'ecosistema di piattaforme Xbox.

Intervenuto ai microfoni di Polygon a margine della Game Developers Conference, Spencer ha espresso il suo desiderio di un futuro dominato dalla piena integrazione tra ecosistemi Microsoft (e non solo), ivi comprese le console e le possibilità offerte dalla 'liberalizzazione' dei negozi digitali su piattaforme casalinghe targate Xbox.

Guardando al passato di Microsoft, Spencer spiega che "dobbiamo considerare la nostra storia come azienda che ha dato forma a Windows. Ormai in ambiente PC Windows le persone danno per scontata la libertà di decidere che tipo di esperienza vogliono vivere e scegliere in autonomia dove poter acquistare i propri videogiochi preferiti. C'è un vero valore in questa libertà, ed è un qualcosa che non c'è su console".

Nell'intervista a Polyon, Spencer approfondisce ulteriormente il tema dichiarando che "la Legge di Moore ha rallentato e il prezzo dei componenti per sviluppare console non scende così velocemente come nelle generazioni passate. La gestione di ecosistemi hardware chiusi come le console diventa sempre più impegnativo, e francamente non so neanche quanto tutto ciò stia aiutando il settore a crescere. Perciò penso quali possano essere gli ostacoli da superare e come possiamo contribuire all'apertura di questo modello di progettazione delle console. Se sono su PC mi sento come se fossi in un'ecosistema più ampio. Su console, invece, tutto è più frammentato e ci si imbatte in ecosistemi chiusi".

E voi, cosa ne pensate della visione di Spencer sull'apertura dell'ecosistema Xbox agli store PC? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi lasciamo alle ultime anticipazioni di Sarah Bond su Xbox Next che sarà un mostro di potenza.

