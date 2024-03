Macché Xbox Next e PS6: 'Sony e Microsoft valutano l'addio alle console', per Peter Moore

Nonostante le rassicurazioni di Sarah Bond su Xbox Next come 'mostro di potenza' e di Phil Spencer sul futuro delle console Xbox, Peter Moore non sembra essere del medesimo avviso. L'ex dirigente Microsoft ritiene che la casa di Redmond, e Sony, stiano valutando l'ipotesi dell'addio alle console.

Nella medesima intervista a IGN.com che ha visto Moore discutere del futuro di Halo su PlayStation, l'ex responsabile della divisione videoludica del colosso tecnologico statunitense ritiene che questa possa essere l'ultima generazione di console, quantomeno nella definizione 'classica' delle piattaforme hardware casalinghe: "Sony non ha ancora svelato PS6 ma è un'azienda orientata sullo sviluppo di hardware, mentre per Microsoft la questione è diversa. Sono sicuro che Microsoft vedrebbe di buon occhio un futuro totalmente cloud per i videogiochi. Ma il fatto è che sia Sony che Microsoft sanno che, se vorranno sviluppare una nuova generazione di console, dovranno sobbarcarsi miliardi di dollari di perdite perché l'industria del gaming guarda ad altro, il vero business è nel settore mobile, è lì che aziende come Apple e Google guadagnano decine di miliardi di dollari".

L'ex boss di Xbox si chiede inoltre se "dalle parti di Microsoft e Sony non si stiano facendo delle domande sul futuro, ad esempio sul ruolo dell'IA, sugli investimenti multimiliardari da compiere in un mercato ormai maturo e con pochi margini di vera crescita come quello delle console, sui costi di sviluppo software e progettazione hardware che crescono esponenzialmente. Microsoft si starà facendo certamente queste domande, basta osservare la loro strategia di ampio respiro e pluriennale basata sul cloud gaming di Azure e sugli investimenti nell'intelligenza artificiale. Sappiamo giò che Nintendo sta creando una console next gen e la maggior parte delle persone ritiene che anche Sony stia facendo lo stesso, ma ci sono dei punti interrogativi sul fatto che Microsoft stia pensando a una nuova generazione 'significativa' per Xbox".

Nella sua disamina, Peter Moore sottolinea inoltre come "in ambito console, e più in generale nell'intera industria videoludica, sono cambiate tantissime cose negli ultimi 20 anni. Guardo a questi cambiamenti dal punto di vista delle grandi aziende che producono console e mi chiedo: sono pronte e preparate finanziariamente alla battaglia multimiliardaria che dovranno combattere con l'aumento dei costi di sviluppo e produzione? Cos'è che un'ipotetica PS6 potrebbe fare più di PS5 al punto tale da spingere in massa le persone ad acquistarla? E Xbox Next, o Switch 2? Dio non voglia che siano solo delle evoluzioni incrementali (come nella grafica o nella risoluzione,ndr). Ecco, penso che le aziende del settore si stiano ponendo queste stesse domande".