Xbox Next: il Ray Tracing 'non fa paura' con il nuovo brevetto Microsoft

Mentre in rete si discute della possibile retrocompatibilità di Spectral Super Resolution di PS5 PRO, anche la casa di Redmond guarda al futuro con una tecnologia che promette di ridurre l'impatto del Ray Tracing sulle risorse computazionali di PC e console Xbox, sia di questa che della prossima generazione (e oltre).

La documentazione allegata al nuovo brevetto depositato dai rappresentanti di Microsoft descrive infatti un metodo che punta a sfruttare in maniera più efficiente le memorie a stato solido per limitare l'utilizzo della VRAM nella ricostruzione a schermo degli effetti di illuminazione, ombre e riflessi generati in tempo reale tramite Ray Tracing.

La tecnologia descritta nel brevetto si interfaccia direttamente all'API DXR per sfruttare gli SSD e migliorare l'elaborazione dei dati richiesti per generare effetti Ray Tracing, liberando quindi le indispensabili risorse computazionali della VRAM per garantire, così facendo, la massima ottimizzazione della memoria dedicata alla gestione delle operazioni grafiche.

L'implementazione di questa tecnologia dovrebbe quindi tradursi in un risparmio in termini di risorse di sistema deputate a gestire il Ray Tracing, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini squisitamente prestazionali tanto su PC gaming (partendo dalla fascia medio-bassa con GPU dalla VRAM ridotta) quanto su 'ecosistemi chiusi' come quelli rappresentati dalle console Xbox.

In attesa di ammirare in azione questa nuova tecnologia che promette di 'mettere il turbo' al Ray Tracing (o comunque di ridurne l'impatto sulle performance generali dei videogiochi che adottano luci, ombre o riflessi in tempo reale), vi lasciamo alle ultime dichiarazioni di Phil Spencer sul modello Handheld di Xbox.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.