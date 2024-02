Xbox Next uscirà in ritardo rispetto a PS6? Gli ultimi rumor di Moore's Law is Dead

Dopo aver condiviso delle interessanti riflessioni sulla progettazione di PlayStation 6 e PS Vita 2, lo youtuber Moore's Law is Dead torna alla carica per fornire nuove anticipazioni legate, questa volta, allo sviluppo della prossima generazione di console Xbox.

Il creatore di contenuti specializzato in 'leak tecnologici' sostiene infatti che Microsoft abbia stretto solo da poco gli accordi con AMD per la produzione di Xbox Next: a detta dello youtuber, infatti, se Sony ha deciso di affidarsi subito alla 'casa rossa' per la progettazione di PS6, la casa di Redmond avrebbe inizialmente sondato le partnership con NVIDIA o Intel per abbattere i costi di produzione e valutare le rispettive soluzioni tecnologiche.

Secondo Moore's Law is Dead, solo di recente Microsoft avrebbe sciolto gli ultimi dubbi sul 'partner tecnologico' per la realizzazione di Xbox Next e optato ancora una volta per AMD. "Fino a un mese fa, non era stato firmato ancora nessun contratto tra Microsoft e AMD per lo creazione di hardware di nuova generazione", afferma lo youtuber prima di sottolineare come "Sony, dal canto suo, ha già firmato da tempo questi contratti post-PS5, il che significa che sia PS6 che PS Vita 2 potrebbero essere già in una fase di sviluppo molto avanzata rispetto a Xbox Next".

In base a quanto sostenuto da Moore's Law is Dead, quindi, Microsoft "potrebbe essere molto indietro rispetto a Sony perché sta iniziando solo ora a progettare l'hardware della nuova Xbox con AMD", da qui l'ipotesi del lancio posticipato di Xbox Next rispetto a PlayStation 6. A prescindere dall'attendibilità delle anticipazioni condivise dal creatore di contenuti, è però importante sottolineare come il possibile ritardo nella firma dei contratti con un partner tecnologico non implica necessariamente un rinvio nella progettazione di una console, dato che il processo di sviluppo (soprattutto nelle fasi iniziali) potrebbe avvenire in maniera indipendente dal 'colosso hi-tech del silicio' scelto per avviarne la produzione (specie considerando gli anni che ci dividono dalla commercializzazione delle nuove console Sony e Microsoft).

Non è un caso, infatti, se altri addetti al settore come Brad Sams ritengono che il lancio di Xbox Next potrebbe avvenire già nel 2026.