Xbox Next in uscita nel 2026? Anche Brad Sams ci crede e spiega perché

Prendendo spunto dagli ultimi, sorprendenti rumor di Jeff Grubb sull'uscita nel 2026 di Xbox Next, il noto giornalista e insider Brad Sams dedica all'argomento l'intera puntata del suo ultimo podcast per dirsi convinto del fatto che Microsoft stia prendendo in seria considerazione questa ipotesi.

Il giornalista e creatore di contenuti specializzato in anticipazioni e approfondimenti sulle ultime novità provenienti dalla galassia Microsoft (sia Windows che Xbox) parte dall'assunto che il vecchio 'concetto di generazioni' sia ormai superato. Come rimarcato da Sams, infatti, se negli anni '80 e '90 bisognava necessariamente acquistare la console per la quale i videogiochi erano stati progettati e venduti in origine, da ormai più di un decennio i videogiochi non solo nient'altro che 'pezzi di software' sganciati da qualsivoglia logica di esclusività generazionale e hardware.

Per Sams, inoltre, le analisi condotte da Microsoft ed esplicitate nell'enorme leak di Xbox Series X Refresh sarebbero ormai obsolete, o comunque non più corrispondenti ai ragionamenti che la casa di Redmond starebbe facendo attualmente nel considerare l'opportunità di lanciare una piattaforma di nuova generazione. A detta di Brad Sams, sarebbero stati proprio questi ragionamenti a indurre Phil Spencer a commentare i leak di Xbox Series X Refresh precisando che i piani di Microsoft sono ormai diversi da quelli esplicitati nel documento emerso dalla causa con l'FTC.

Il giornalista specializzato in scoop a tema Windows e Xbox prosegue nella sua disamina sostenendo come le versioni mid-gen e i refresh delle console servano principalmente a generare domanda, piuttosto che a rispondere a delle reali e impellenti richieste dei consumatori: per Brams, quindi, Microsoft potrebbe raggiungere risultati commerciali analoghi a quelli ottenibili da una console mid-gen semplicemente decidendo di ridurre (ipoteticamente a metà 2024) il prezzo delle attuali piattaforme, per poi dirottare tutti gli investimenti sulla progettazione e sulla futura promozione di una piattaforma di 'nuova generazione'.

In chiusura del suo intervento, il giornalista ritiene però che non ci sia più molto tempo per decidere quale strategia adottare, in ragione del grande impegno richiesto sia a livello logistico che progettuale nel dare forma a Xbox Series X Refresh o a un modello propriamente nextgen: e voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.