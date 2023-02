Xbox potrebbe non essere all'E3 2023 a causa di tagli al budget di marketing

A causa della pandemia, gli ultimi anni non sono stati affatto semplici per l'Entertainment Software Association e il suo Electronic Entertainment Expo, dunque le aspettative nei confronti dell'E3 2023, che quest'anno tornerà in presenza dal 13 al 16 giugno nella cornice del Los Angeles Convention Center, sono molto alte. Purtroppo, un report ha seriamente minato l'entusiasmo...

Secondo un report della redazione statunitense di IGN, nessuna tra Microsoft, Sony e Nintendo parteciperà all'E3 2023. La notizia non è ancora stata confermata dai diretti interessati e la replica ufficiale dell'ESA è stata tutto fuorché chiarificatrice, tuttavia tanto è bastato per generare dibattiti e speculazioni di vario genere.

L'assenza di Sony sorprende poco: la divisione PlayStation non calca il palco del Convention Center fin dal 2018. Riguardo Nintendo, la mancata partecipazione potrebbe essere giustificata dalla povertà della line-up di first party per il 2023: oltre a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non c'è null'altro di grosso per quest'anno.

Microsoft, invece? Della compagnia di Redmond ha parlato Andy Robinson di VGC, un portale che in questi anni si è distinto per numerose anticipazioni rivelatesi veritiere e per i suoi report sempre a fuoco. Secondo l'editor, al momento la divisione Xbox sarebbe sprovvista del budget per il marketing necessario per partecipare da un kermesse come quella dell'E3 2023. Fermo restando che si tratta di un'informazione tutt'altro che ufficiale, ci teniamo a tranquillizzare i fan verdecrociati che Xbox ha già annunciato un grosso Showcase estivo, che a questo punto potrebbe svolgersi al di fuori della cornice dell'E3 2023. Prima di allora, inoltre, si svolgerà anche l'evento dedicato a Starfield, la cui data non è ancora stata annunciata.