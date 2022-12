Xbox 'non ha abbastanza giochi popolari': il motivo principale dietro l'affare Activision

Si continua a discutere dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e dei motivi che hanno dato il via a questa maxi-operazione dal valore di quasi 70 miliardi di dollari. Un affare che sta generando non pochi malcontenti da parte di Sony, dubbiosa sul futuro di Call of Duty.

In un articolo pubblicato sul Wall Street Journal, il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha confermato ufficialmente che Microsoft ha proposto a Sony di continuare a pubblicare Call of Duty su PlayStation per altri 10 anni. Ma dietro l'acquisizione, rivela Smith, ci sarebbero obiettivi molto importanti direttamente collegati ai servizi messi a disposizione dal colosso di Redmond, come ad esempio Xbox Game Pass o il Cloud Gaming.

Per il presidente di Microsoft lo scopo principale è arricchire i propri servizi con un quantitativo sempre più ampio di giochi popolari in quanto, attualmente, Xbox non può contare su un numero adeguato di giochi popolari per attirare le attenzioni dei consumatori. Avere il controllo di brand quali Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush permetterebbe dunque a Microsoft di rinforzarsi in ogni ambito, dai servizi fino al mobile gaming.

"L'acquisizione di Activision Blizzard renderebbe Microsoft più competitiva sul mercato attraverso innovazioni che andrebbero a beneficio dei consumatori", afferma Smith, che prosegue: "Mentre i consumatori odierni possono avviare video o musica attraverso dispositivi multipli con abbonamenti low-cost, diversi giochi spesso possono essere acquistati e scaricati solo su un dispositivo. Microsoft vuole cambiare quest'impostazione offrendo ai giocatori la possibilità di iscriversi ad un servizio cloud che permetterebbe loro di avviare una moltitudine di giochi su più dispositivi attraverso un prezzo ragionevole. Andrebbe anche a beneficio degli sviluppatori permettendo loro di raggiungere un pubblico ancora più vasto".

Tuttavia, sottolinea il presidente Microsoft, "per portare nuovi iscritti a questo servizio, Microsoft ha bisogno di una libreria piena di giochi popolari e, per come stanno le cose, semplicemente non ne abbiamo abbastanza. Ecco perché l'acquisizione entra in gioco: Activision Blizzard possiede giochi popolari su mobile, PC e console come Candy Crush, World of Warcraft e Call of Duty". L'accesso a brand simili, con popolarità globale tra le masse, consentirebbe dunque al colosso americano di poter spingere con ancora più convinzione sui suoi servizi, rendendoli sempre più appetibili non solo per il pubblico, ma anche per gli sviluppatori stessi.

Secondo alcune voci di corridoio, The Elder Scrolls 6 potrebbe arrivare su PlayStation per favorire ulteriormente l'affare Microsoft-Activision. Su questo punto, però, non c'è ancora nessuna conferma ufficiale.