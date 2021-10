Xbox non è ancora interessata al VR: Phil Spencer loda Sony, Oculus e Valve

Oltre ad aver discusso del numero degli abbonati ad Xbox Game Pass, Phil Spencer è tornato ad affrontare l'argomento Realtà Virtuale nel corso di un incontro virtuale con i responsabili del Wall Street Journal.

Per tutto questo tempo, Microsoft non si è dimostrata interessata ad introdurre un dispositivo VR per le sue console Xbox, e sembra proprio che le cose non cambieranno nel prossimo futuro. Pur apprezzando i tentativi fatti da Sony e Valve per espandere la tecnologia nel mondo del gaming, Spencer ha specificato a chiare lettere che la strategia aziendale, almeno per il momento, è molto più concentrata sul lato software.

"Credo che quando pensiamo all'immersione, pensiamo alla realtà mista, alla realtà virtuale, o persino al "metaverse", che sembra essere la parola più in voga al giorno d'oggi. [Ma] in questo momento ci stiamo concentrando molto di più sul lato software. Quando penso a mondi immersivi e alla connessione di giocatori e community, si tratta di qualcosa che è molto in alto nella nostra lista degli investimenti.



E sai, apprezzo ciò che sta facendo Sony, applaudo a ciò che sta facendo Oculus, a ciò che ha fatto Valve. Hanno fatto un lavoro straordinario con la VR. Ma sì, in questo momento rimarremo un'azienda focalizzata sul software nello spazio consumer, e penso che sia la mossa ideale per noi".



Siete d'accordo con le dichiarazioni di Spencer, o credete sarebbe questo il momento giusto per Xbox per competere nel campo della Realtà Virtuale?