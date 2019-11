Xbox: 'Non abbiamo mai avuto così tanti giochi in arrivo', parola di Aaron Greenberg

Quando fu lanciata, Xbox One fu piuttosto criticata dalla community soprattutto per via del focus di Microsoft su caratteristiche come TV, Sport e quant'altro, lontane dagli interessing dei gamer duri e puri. Le cose nel corso del tempo sono molto cambiate, ed ora finalmente la console ha un parco titoli in uscita di tutto rispetto.

Ne ha parlato a margine dell'X019, Aaron Greenberg, a capo del reparto marketing di Microsoft, che ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

"Abbiamo sempre ascoltato il feedback dei fan, che all'inizio di questa generazione hanno detto di volere la retrocompatibilità. E così abbiamo tentato di risolvere questa cosa. Poi abbiamo capito che volevano nuovi giochi first-party, e quindi abbiamo raddoppiato il numero di studi che abbiamo, fino a quindici studi first-party. E posso dirvi, lavorando con questi team, che il numero di giochi che abbiamo in uscita è maggiore di quanti ne abbiamo mai avuti nella nostra storia", ha iniziato Greenberg, che poi ha continuato:

"La cosa entusiasmante di questi studi è che hanno a loro volta diversi team creativi al loro interno. Obsidian, ad esempio, ha quello di The Outer WOrlds, ma adesso hanno anche Grounded, e hanno altra roba in lavorazione di cui non abbiamo ancora parlato. Così come Ninja Theory o Double Fine. C'è un team al lavoro su Psychonauts 2, ma ce ne sono altri al lavoro su altre cose. inXile ha qualcosa in programma di cui non sapete niente."

Insomma, sembra davvero ci sia molta roba che bolle in pentola per gli utenti Xbox One. Che ne pensate?

Per approfondire, sul nostro sito trovate tutte le novità dell'X019. Qual è per voi il miglior annuncio di Inside Xbox?