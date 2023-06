Xbox non userà le strategie di Sony sulle esclusive third-party: parla Phil Spencer

Durante il processo riguardante l'affare Microsoft-Activision che ha visto protagonisti i rappresentati di Xbox da un lato e la Federal Trade Commission dall'altro, Phil Spencer ha parlato di vari aspetti dell'attuale panoramica videoludica e di come il colosso di Redmond intende espandersi al suo interno.

Oltre ad aver confermato l'interesse di Microsoft nel segmento mobile testimoniato dal tentativo di acquisizione di Zynga, Phil Spencer ha parlato anche delle esclusive che contribuiscono ad accrescere il valore delle console Xbox.

Oltre ad aver tracciato un parallelo tra esclusive first party come Marvel's Spider-Man e Halo, il CEO di Microsoft Gaming ha spiegato che l'azienda statunitense non ha intenzione di seguire le orme di Sony per quanto riguarda le esclusive third-party, e quindi di non voler stringere accordi affinché determinati titoli non vengano pubblicati sulle piattaforme rivali (Sony, ad esempio, ha pagato Square-Enix per non far mai arrivare Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Remake su Xbox, ed ha fatto la stessa cosa con Konami nei riguardi di Silent Hill 2 Remake).

"Avendo la possibilità finanziaria di far saltare PlayStation a uno sviluppatore ogni volta che lo desideraste, lo fareste?", è stata la domanda posta a Spencer, che ha prontamente risposto: "No, non lo farei".

La strategia attuata da Sony con i partner di terze parti è qualcosa che rientra nell'atteggiamento ostile che mina la sopravvivenza di Xbox, secondo le testimonianze di Microsoft durante il processo.