Molti fan Xbox sono bot o pagati da Microsoft, l'accusa di uno sviluppatore

Un ex designer e membro del team di World of Warcraft e Diablo ha lanciato in queste ore una accusa: molti fan di Xbox sono pagati da Microsoft per postare su forum e social network mentre altri sono dei bot.

Mark Kern lancia l'accusa su Twitter "molti di questi fan Xbox più rumorosi sono pagati dalla aziende o sono bot gestiti da Microsoft o da fan della casa di Redmond. E' una pratica comune nella guerra tra grandi corporation e la situazione peggiorerà con la diffusione delle IA."

Il riferimento è legato al clamore suscitato dal processo che vede contrapposti Microsoft e la Federal Trade Commission, evento che ha scatenato le community Xbox e PlayStation con commenti spesso anche molto velenosi. Per giustificare le sue affermazioni, Kern parla dei "tantissimi bot" che hanno generato discussioni e commenti al vetriolo durante il processo tra Amber Heard e Johnny Depp.

Kern non vuole sminuire la fanbase di Xbox e ovviamente esistono sostenitori di Xbox reali, leali e fedeli, ma solamente portare a galla una pratica diffusa nelle grandi compagnie, ovvero la presenza di commenti e giudizi "guidati" allo scopo di ripulire la propria immagine. Lo stesso Mark Kern in passato aveva accusato Sony di essere troppo moralista, insomma parliamo di una personalità che non ha certo paura di esprimere opinioni dure e dirette.